Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Кубань Кредит» на уровне «BB+.ru», прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный», говорится в релизе агентства.

«Показатель склонности к риску по методологии НКР остается повышенным — более 100% суммы капитала и резервов на 1 января 2021 года. Такая оценка обусловлена наличием заметного числа крупных заемщиков (из разных отраслей) с повышенным уровнем риска, а также учетом на балансе недвижимости — собственных офисов банка, на которые приходится порядка 36% суммы капитала и резервов», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, просроченные кредиты составляют только 8% суммы капитала и резервов. В 2020 году наблюдалось улучшение оценки склонности к риску вследствие повышения оценок кредитного качества ряда крупных заемщиков, в том числе из строительного и аграрного секторов.

В прошлом году наблюдались изменения в структуре фондирования: остатки на счетах физических лиц сократились на 2%, одновременно с этим наблюдался значительный (на 39%) приток средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате доля средств юридических лиц в структуре обязательств выросла с 21% на начало 2020 года до 28% на 1 января 2021 года, а средства физических лиц сократились с 76% до 70%, заключили в НКР.

