Основные фондовые торги в России завершились в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 481,9 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,35% — к отметке 1 496,4.

«На мировых фондовых биржах в понедельник сохранялся оптимизм, к которому охотно присоединились и российские активы. Как индексы, так и рубль, однако, расположены у максимумов с января, и, значит, скоро инвесторам придется решать, готовы ли они развить восходящий тренд или ограничатся уровнями, близкими к текущим, после чего начнут фиксацию прибыли. Фундаментальные факторы в целом остаются прежними: на рынке РФ оценивают динамику нефти и ждут новостей по санкциям, на западных площадках наблюдают за ходом вакцинирования и макроэкономическими данными», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«Российский рынок акций продолжает динамику мировых площадок, которые в понедельник растут. Японский Nikkei 225, немецкий DAX установили рекорды, в пятницу на высоких показателях находился американский S&P 500. В понедельник биржи в США закрыты в связи с празднованием дня рождения Джорджа Вашингтона, когда страна отмечает День президентов. Оптимизм глобальных площадок связан с темпами массовой вакцинации, снижением масштабов пандемии, а также основывается на надеждах быстрого восстановления мировой экономики, которая будет стимулироваться масштабными денежными вливаниями со стороны властей», — поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.



Акции «Норникеля» выросли в цене на 3,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,28%, «Магнита» — на 1,99%, СберБанка — на 1,57%, Московской биржи — на 1,18%, МТС — на 0,73%, «Газпрома» — на 0,7%, «Полюса» — на 0,49%, Mail.ru — на 0,31%. Бумаги «Яндекса» подешевели на 0,24%.

«На этой неделе, кстати, предстоит пересмотр состава индекса MSCI — «Яндекс» может поменяться местами с «Норильским никелем», но вряд ли это окажет существенное влияние на поведение бумаг на рынке. Обе они входят в расчет индекса, но вот если вес любой из них заметно изменится, это будет как минимум интересно», — говорится в числе прочего в комментарии старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой.

