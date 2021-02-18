Обладателем премии «Банк года» в номинации «Потребительский кредит года» стал Газпромбанк. «Кредит наличными» был признан лучшим среди более чем 700 предложений, представленных на портале.

«Мы с удовольствием присуждаем эту награду Газпромбанку, ведь именно их «Кредит наличными» позволяет получить крупную сумму без обеспечения. Низкие ставки, лояльные требования к заемщикам и удобство оформления, — перечисляет преимущества предложения эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова. — Кредит доступен даже пенсионерам, а решение о его выдаче принимается в день обращения».

«Особую благодарность хочу выразить своей команде за сверхрезультаты. Мы продолжим создавать лучшие продукты, учитывая потребности клиентов. Это основа взаимовыгодного сотрудничества между банком и клиентом», — прокомментировала вице-президент, начальник департамента розничных продуктов и премиального бизнеса Газпромбанка Марина Кудрявцева.