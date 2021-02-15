Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,27 рубля, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,89 рубля (минус 44 копейки).



С начала торгов было проведено 52,2 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро на 229 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,13—73,49 рубля за доллар и 88,78—89,16 рубля за евро.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, «отечественная валюта укрепляется к доллару и евро за счет совокупности позитивных факторов, которые также привели к росту биржевых индексов по всему миру. Темпы пандемии в мире снижаются, активно проводится массовая вакцинация. Власти США заявляют, что администрация получила достаточное количество доз вакцин разных производителей, чтобы до июля текущего года привить все население страны. Инвесторы также находятся в ожидании скорого принятия стимулирующего пакета мер от ФРС в размере 1,9 трлн долларов. Котировки нефти растут на данных о восстановлении спроса в Китае и Индии, а также за счет мер, принятых ОПЕК+ для сокращения добычи до марта 2021 года».



«Рубль уверенно держится благодаря новым рекордам в ценах на нефть, а также общему позитиву на рынках капитала… Важным триггером для дальнейшего падения валют станет преодоление парой доллар/рубль планки 73. Это может случиться в ближайшие сутки. Однако риски коррекции вверх тоже нельзя исключать. Рублю в последние два месяца лишь однажды удавалось закрыть сессию ниже 73. Чаще всего после приближения к этому уровню происходит отскок вверх», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Нефть поднялась к новым максимумам. Brent преодолела планку 63,7 доллара за баррель впервые с января 2020 года. Толчком для сырья стало новое обострение ситуации в Йемене: в ходе атаки проиранских сил на один из форпостов коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией и США, в эти выходные погибло несколько десятков человек. Рынок закладывает риски частичного срыва поставок и атаки на нефтяную инфраструктуру Аравийского полуострова. Цель 65 долларов за баррель может быть взята в течение одной-двух ближайших сессий», — полагает аналитик.

«Доллар США сегодня падает и падает. Рубль смотрится симпатично, но тревожно: его укрепление слишком агрессивное, даже с опорой на нефтяное ралли. 14 месяцев назад, когда нефть стоила примерно столько же, а доллар — порядка 63 рублей, никого не беспокоили внутридневные колебания курсов. Но тогда и конъюнктура была иной, экономика РФ жила почти без стресса, а Минфин аккуратненько сводил бюджет, временами позволяя рублю слабеть быстрее. Но пока до атаки на 73 рубля далеко. Евро… может балансировать в пределах 88,7—89,5 рубля, но вернется в диапазон 89—91 рубль, когда рынок наиграется в красивое, но нежизнеспособное», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

