Тинькофф Банк и топливная компания «ЛУКОЙЛ» выпустили кобрендовые дебетовые и кредитные карты для автовладельцев. С их помощью можно копить баллы с ежедневных покупок и компенсировать ими любые операции на сети АЗС «ЛУКОЙЛ», сообщает «Тинькофф».

Держатели карт «ЛУКОЙЛ — Тинькофф» будут получать кешбэк в виде баллов с каждых потраченных по карте 100 рублей (по программе лояльности «Заправься выгодой»), а также дополнительные бонусы от экосистемы «Тинькофф».

За операции на автозаправочных станциях «ЛУКОЙЛ» (оплату топлива или покупки в магазине АЗС) клиенту будет начисляться до 400 баллов за покупку, оплату в кафе и ресторанах — до 200 баллов, а также 100 баллов за любые траты с карты. При покупке полисов в «Тинькофф Страховании» клиенты смогут получить повышенный кешбэк в 2 тыс. баллов за каждые потраченные 100 рублей стоимости полиса, указывают в Тинькофф Банке.

Накопленные баллы можно потратить на оплату топлива и товаров из магазинов на АЗС «ЛУКОЙЛ» (100 баллов будут равны 1 рублю). Для этого нужно зарегистрировать карту в программе лояльности «Заправься выгодой».

Также клиентам по картам «ЛУКОЙЛ — Тинькофф» будут доступны:

до 3,5% годовых на остаток по дебетовым картам;

кредитный лимит до 700 тыс. рублей для кредитных карт;

до 6% кешбэка баллами за покупки через «Тинькофф Путешествия»;

дополнительный кешбэк баллами в размере до 30% через специальные предложения партнеров «Тинькофф»;

клиентская поддержка в круглосуточном режиме по телефону, через чат в личном кабинете и мобильном приложении «Тинькофф».

Стоимость обслуживания дебетовых карт «ЛУКОЙЛ — Тинькофф» — от 0 рублей в месяц, кредитных — 990 рублей в год.