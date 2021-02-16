Женщины в 2020 году увольнялись со своих рабочих мест активнее мужчин: число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило количество таких работников и составило 1,2 млн, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании HeadHunter. Женщин, закончивших работу и пока не нашедших новую, больше всего в сфере продаж (300 тыс.), на втором месте по количеству увольнений — женский административный персонал (187 тыс.), а на третьем — бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты (121 тыс.). В сфере маркетинга, рекламы и PR через это прошло 70 тыс. специалистов-женщин. С трудностями столкнулись и девушки, начинающие свою карьеру, — уйти с работы в 2020 году пришлось 119 тыс. из них.

Больше всего лишившихся мест мужчин тоже в сфере продаж, однако общее количество уволенных здесь почти в два раза меньше, чем у женщин, — 166 тыс. Чуть менее активно работники сильного пола уходили из транспортной отрасли (129 тыс.), а на третьем месте по количеству забравших трудовую книжку оказалась сфера информационных технологий и телекома (98 тыс.). Административный персонал терял сотрудников в три раза реже, чем сотрудниц (таких резюме было только 62 тыс.), а бухгалтеры и финансисты-мужчины увольнялись в восемь раз реже (их было только 14 тыс.).

Путин поручил реализовать меры по содействию трудоустройству безработных В том числе речь идет о субсидировании работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных.

В целом количество женщин — уволенных и уволившихся самостоятельно в 2020 году и до сих пор ищущих работу — составило 1,28 млн, что почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим (1,03 млн). Как показало исследование, большинство потерявших свои места находятся в возрасте от 18 до 30 лет (670 тыс. женщин и 484 тыс. мужчин). Чуть меньше от этого пострадали россияне в возрасте от 31 до 40 лет (370 тыс. против 321 тыс. соответственно), а более взрослых сотрудников (от 41 до 50 лет) увольняли еще реже (177 тыс. женщин и 157 тыс. мужчин).

В Минтруде заявили, что только каждый второй оставшийся без работы гражданин обращается к интернет-платформам для поиска новой. Там также отметили, что статистически безработных мужчин больше (51,8% от общей численности таких граждан), чем женщин, но за помощью в трудоустройстве последние обращаются чаще. Мужчины чаще задействуют знакомых или обращаются напрямую к работодателю.

По словам экспертов, наибольшее снижение активности наблюдалось в индустрии красоты, в сфере развлечений, в розничной торговле непродовольственными товарами, бэк-офисах и в маркетинге. В этих отраслях традиционно работает в два-три раза больше женщин, чем мужчин, поэтому и число высвободившихся сотрудниц выше. В производственных компаниях, транспорте, логистике и ЖКХ все наоборот, пояснили эксперты. Также большинство сотрудниц, скорее всего, были именно уволены, а не ушли по своему желанию: это подтверждает рост официально зарегистрированных безработных, отметили эксперты.