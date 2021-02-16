Россияне в 2020 году досрочно погасили ипотечных кредитов на рекордную сумму в 1,94 трлн рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2019 года (1,17 трлн), подсчитали РИА Новости на основе данных ЦБ. Эксперты считают, что россияне направляли на это свои сбережения из банков, в том числе валютные, и сэкономленные во время пандемии средства.

Россияне весь прошлый год досрочно выплачивали ипотечные долги ударными темпами: в I квартале сумма достигла 389 млрд рублей, во II квартале на фоне коронавируса погашение немного «просело» — до 364,5 млрд, однако уже в III квартале объем погашенных кредитов достиг 523,5 млрд. Заемщики не сбавили темпы и в IV квартале: объем досрочного погашения подскочил еще на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, до 663 млрд рублей.

Основным источником средств для погашения в прошлом году стали собственные средства заемщиков: из своих «карманов» россияне вернули в банки 1,66 трлн рублей против 1 трлн годом ранее. Кроме того, на 42% подскочил объем выплаченной за счет госсубсидий ипотеки — до 155,4 млрд рублей.

Также россияне активно перекредитовывались: за прошлый год объем досрочно возвращенных ипотечных долгов за счет рефинансирования вырос втрое — до 64,3 млрд рублей. Досрочное погашение за счет прочих средств выросло за год в 2,8 раза — до 49,8 млрд рублей, за счет полученных от реализации заложенного имущества средств — вдвое, до 14 млрд рублей.