📰 Мясопереработчики добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 10—15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, пишет «Коммерсант». Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. В Минсельхозе не видят оснований для этого, отмечая, наоборот, снижение стоимости мяса. По словам экспертов, мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. рублей за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство. Также многие компании испытывают недостаток оборотных средств опять же из-за снижения поголовья и объема продукции, поставляемой на рынок. В результате рост цен на мясо птицы становится неизбежным, отметили эксперты.
📰 Третью неделю февраля рубль начал, продолжая укрепляться в парах с иностранными валютами, но поводов для оптимизма у него все еще мало, пишет «Российская газета», ссылаясь на мнение старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой. Основным триггером для укрепления позиций нашей валюты пока остается только нефть. По словам эксперта, доллар подошел к 73,35 рубля и до конца месяца может пробить 73 рубля. Там, вероятно, «американец» чуть остановится, но позже вернется в область 74—75 рублей. При цене нефти в пределах 60—65 долларов за баррель этот диапазон вполне нормален. Евро стоит 89 рублей и сохранит до начала весны за собой торговый диапазон 89—91 рубль как наиболее комфортный и оптимальный. Если доллар в ближайшее время пробьет 73 рубля вниз, он может приостановиться в области 72,8—72,85 рубля, но и это очень чувствительно для процессов восстановления экономической системы.
📰 Объемы производства подсолнечного масла в России сохраняются на уровне 2020 года, и беспокоиться о его дефиците нет никаких оснований, пишут «Известия», ссылаясь на исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева. По его словам, внутреннее потребление бутилированного масла составляет 20% от общего производства, при этом объемы экспорта нерафинированного масла снизились на 20%, а падение экспорта в январе составило 40%.
📰 Доходность двадцатилетних российских еврооблигаций впервые с ноября прошлого года превысила 3,5% годовых, пишет «Коммерсант». Доходности долгосрочных рублевых ОФЗ поднялись к значениям апреля 2020 года. Рост ставок происходит во всем мире на фоне их подъема в США, где из-за масштабных монетарных стимулов ожидается увеличение инфляции. На этом фоне нерезиденты перераспределяют вложения в российские бумаги — выходят из коротких рублевых облигаций, переводя средства в длинные ОФЗ.