Почти половина россиян сохранила свои доходы во время эпидемических ограничений из-за пандемии COVID-19. Однако примерно столько же людей потеряли в деньгах. При этом россияне достаточно оптимистично оценивают сроки возвращения личных доходов на доковидный уровень. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

До начала пандемии 19% опрошенных зарабатывали менее 20 тыс. рублей в месяц, 52% — от 25 тыс. до 50 тыс., у 25% месячные доходы составляли 50—100 тыс., у 4% — 100—300 тыс. и 1% зарабатывал свыше 300 тыс. в месяц.

У 67% респондентов была и, несмотря на «коронакризис», осталась прежняя работа. 21% опрошенных россиян потеряли работу из-за пандемии, при этом 10% из них уже смогли найти новое место. У 12% работы не было до пандемии и нет сейчас.

53% россиян не потеряли в доходах во время пандемии: 45% опрошенных заявили, что их доходы не изменились, еще 8% сообщили об увеличении личных доходов. У 44% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 3% опрошенных потеряли доходы полностью.



Отмена жестких пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах россиян — очевидно, для их восстановления потребуется больше времени. Две трети россиян из тех, кто потеряли в доходах, рассчитывают на их восстановление до уровня начала 2020 года уже к концу 2021-го. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится минимум от трех до пяти лет.