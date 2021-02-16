Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,83% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 510,77 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,79% и равнялся 1 508,15 пункта.

Сохранение позитивного внешнего фона может позволить индексу Мосбиржи протестировать зону исторических максимумов уже сегодня, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«По состоянию на утро вторника на мировых рынках сохраняется преобладание тенденции к росту. Так, азиатские индексы и нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъем. На склонность к продолжению роста индексов в США после «длинных» выходных указывает динамика фьючерсов на американские индексы. Мы ждем сохранения позитивных настроений на мировых рынках в течение дня», — комментирует эксперт.