Окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк, рассказал в интервью «Российской газете» директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Ранее сообщалось, что Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора («красная», «желтая» и «зеленая» зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка.

«Окончательное решение о том, к какой группе относится клиент, — за банком. Мы специально акцентируем на этом внимание», — отметил Ясинский.

По его словам, ЦБ может не видеть того, что знает кредитная организация о клиенте. «С одной стороны, Банк России находится на вершине информационной пирамиды, он видит платежные цепочки в более широком ракурсе с учетом того, что клиент может обслуживаться в большом количестве банков. С другой стороны, определение Банка России — верхнего уровня, а взаимодействует напрямую с клиентом именно банк. И может так получиться, что Банк России не видит того, что видит и знает кредитная организация. В то же время расхождений в оценке клиентов у нас с банками почти нет, они совпадают в 99% случаев», — пояснил Ясинский.

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Также он отметил, что физлицо или юрлицо будет проинформировано о том, что была попытка проведения операции в пользу клиента из «красной зоны». «Тут мы достигаем еще одной цели: сохранение средств добросовестных лиц, если по каким-то причинам они не имели возможности оценить риск контрагента и пытались перевести ему денежные средства», — пояснил представитель регулятора.

По словам Ясинского, 0,3% компаний ЦБ относит к «желтой зоне». «Желтая зона» — это всегда реальный бизнес, но такой, который не гнушается «подработками» на сомнительных операциях. Как и сейчас, банки будут применять в отношении таких клиентов весь комплекс противолегализационного инструментария. Если операция нацелена на нормальную хозяйственную деятельность, то никаких мер со стороны банка не последует. Если клиент «подмешивает» операции сомнительного свойства, то банки вправе отказать в их проведении», — рассказал он.