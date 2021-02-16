Банк России выступает за усиление ответственности сотрудников финансовых организаций за нарушение банковской тайны, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев.

На площадке Ассоциации банков России (АБР) обсуждалось радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагалось выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну. За такое преступление предлагается наказывать лишением свободы на срок до десяти лет.

«Мы готовы поддержать предложение, звучавшее на площадке Ассоциации банков России, по изменению структуры 183 статьи Уголовного кодекса. Мы за увеличение срока наказания по ней. В статье речь идет не о персональных данных, а о банковской тайне», — отметил Сычев.

«При этом подчеркну, что далеко не все утекающие персональные данные уходят именно из банков. Банки — это капля в море. Основные утечки идут через фишинговые сайты, разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают данные людей», — указал Сычев.