Российские банки в январе 2021 года выдали 1,15 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020-го — 1,3 млн). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (58,1 тыс. штук), Московской области (51,8 тыс.), Краснодарском крае (44,4 тыс.), республиках Башкортостан (41 тыс.) и Татарстан (38,9 тыс.), а также в Свердловской области (37 тыс.) и Санкт-Петербурге (35,3 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (минус 19,9%), Тюменская область (минус 16%), Ханты-Мансийский АО (минус 15,2%), а также Саратовская (минус 14,9%) и Свердловская (минус 14,6%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 4,9% и 5,9% соответственно.