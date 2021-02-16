Решение о продлении программ льготной ипотеки до 2024 года пока не принято, есть лишь поручение проработать такую возможность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, неверно трактовать как итоговое решение поручение президента РФ Владимира Путина представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах. Такое поручение было опубликовано на сайте Кремля. Песков отметил, что речь идет именно о проработке возможности и целесообразности такого шага.

«Льготная ипотека очень помогла в нелегкий 2020 год строительному сектору... (это) разогнало рынок нового жилья», — напомнил Песков, подчеркнув, что принятое решение имело воздействие и на другие секторы экономики. Однако вслед за спросом стали расти и цены на новостройки, отметил представитель Кремля. «И существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определенный ипотечный пузырь», — сказал Песков.

По его словам, обе эти точки зрения были доложены президенту, и глава государства поручил «прийти к консолидированному мнению, которое бы наибольшим образом соответствовало интересам развития страны в постковидный период».