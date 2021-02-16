Банк России установил официальные курсы валют на 17 февраля.

Курс доллара понизился на 1,97 копейки, составив 73,2895 рубля (73,3092 рубля на 16 февраля). Курс евро снижен на 3,13 копейки, до 88,9441 рубля (с 88,9754 рубля на 16 февраля).

На Московской бирже на 14:03 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 21 копейку, валюты стоят 73,31 и 89,19 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,14—73,45 рубля за доллар и 88,8—89,2 рубля за евро.