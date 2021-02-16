СКБ-Банк запустил мобильный платежный сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир». «Клиенты СКБ-Банка, которые являются держателями карт «Мир», смогут расплачиваться смартфонами Samsung в платежных терминалах и пользоваться программой лояльности платежной системы «Мир», — сообщили в кредитной организации.

Чтобы начать пользоваться платежным сервисом на смартфоне Samsung, пользователю необходимо добавить карту «Мир» в Samsung Pay. При оплате нужно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту. Оплата производится после подтверждения операции отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения.

«Платежный сервис Samsung Pay безопасен, — подчеркивается в релизе. — При проведении каждой трансакции сервис требует отсканировать отпечаток или ввести ПИН-код приложения. Встроенная трехуровневая система безопасности обеспечивает надежную защиту данных, а использование специального цифрового кода — токена — вместо реального номера карты делает недоступной информацию о карте третьим сторонам, включая точку совершения операции».



Держатели карт «Мир» также получат денежное вознаграждение (кешбэк) в размере до 20% при оплате покупок у партнеров проекта. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru и совершить покупку, соблюдая условия акции.