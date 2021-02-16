Минстрой РФ планирует к лету 2021 года разработать механизм, который позволит выдавать ипотеку на частные дома по всем действующим льготным программам, сообщил заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин.

«Мы вам обещаем, что до середины года мы разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе деревянное ИЖС в любом своем исполнении. И это даст точно взрывной вектор в развитии всего жилищного строительства», — сказал Стасишин на совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По словам Стасишина, Минстрой РФ вместе с Минпромторгом РФ и госкорпорацией «ДОМ.РФ» планирует создать реестр эффективных проектов индивидуального жилищного строительства. «Это даст возможность банку четко, точно оценить реальную себестоимость, какой объем материалов, какого вида, какая технология используется. И ровно на этот объем выдать ипотечный продукт, приближенный к рыночной [ипотечной ставке], а лучше по ставке субсидированной», — добавил замминистра.