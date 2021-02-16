Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» на уровне «ruBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, сказано в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными конкурентными позициями, адекватными оценками достаточности капитала и эффективности деятельности, умеренно высоким качеством активов, приемлемыми оценками за профиль фондирования, ликвидность и качество корпоративного управления», — говорится в релизе.

Ключевыми источниками фондирования выступают средства, привлеченные в рамках сделок прямого РЕПО (70% привлеченных средств на 1 января 2021 года), средства корпоративных клиентов и остатки на брокерских счетах (19%), а также средства розничных клиентов (8%, преимущественно крупные вкладчики).

Эксперты отмечают высокий уровень обременения портфеля ценных бумаг банка (около 65% портфеля или 44% валовых активов на 1 января 2021 года) и зависимость от рефинансирования краткосрочного межбанковского фондирования.