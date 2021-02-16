АКРА подтвердило кредитный рейтинг РН Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», говорится в релизе агентства.

«Кредитный рейтинг АО «РН Банк» обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне «a+» и высокой вероятностью предоставления необходимой поддержки акционерами. ОСК характеризуется сильными достаточностью капитала и риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, РН Банк обладает высокой способностью исполнять обязательства на горизонте 90 дней, учитывая существенный профицит краткосрочной ликвидности как в базовом (около 24 млрд рублей), так и в стрессовом сценариях АКРА (25% обязательств), а также возможность мгновенно привлекать от акционеров краткосрочную рублевую ликвидность в значительных объемах.

Сильная оценка достаточности капитала обусловлена поддержанием адекватного уровня нормативов достаточности капитала (на 1 декабря 2020-го Н1.2 составил 16,8%), что позволяет банку выдерживать рост кредитного риска более чем на 500 б. п. без нарушения нормативов и привлечения финансовой помощи от акционеров, заключили в АКРА.