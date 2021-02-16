Прибыль банка «Международный Финансовый Клуб» по итогам 2020 года (без учета СПОД) составила 546 млн рублей, говорится в релизе финучреждения.

Операционная прибыль МФК за 12 месяцев 2020-го достигла 2,745 млрд рублей. Одним из основных источников прибыли в прошлом году стали доходы от операций с ценными бумагами.



«Работающие активы Банка МФК за 2020 год выросли на 10 млрд рублей и составили 56 млрд рублей. На 3,2 млрд до 21,7 млрд рублей вырос объем привлеченных средств от физических лиц, а от юридических лиц — на 6,1 млрд до 23,4 млрд рублей», — указали в банке.