Государственная дума РФ приняла во втором чтении проект поправок в Трудовой кодекс, которые расширяют право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему не больше 14 лет», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что в настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет.



«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — заключил Володин.