Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) за 2020 год составила 32,6 млн долларов по МСФО, сказано в сообщении финучреждения.



На 31 декабря 2020 года активы банка составили 5,6 млрд долларов, прирост за год — 439 млн долларов, или 8,5%. Капитал вырос на 32 млн долларов до 1,9 млрд долларов.

«За 2020 год ЕАБР под ожидаемые кредитные убытки создал чистые резервы 15,9 млн долларов США, что на 9,7 млн долларов США больше, чем в 2019 году. Прирост резервов связан с влиянием пандемии COVID-19 на уровень деловой активности. При этом доля резервов под ожидаемые кредитные убытки в балансовом проектном портфеле сложилась на уровне 2,8% (по итогам 2019 года — 2,4%), что демонстрирует высокое кредитное качество проектного портфеля ЕАБР», — отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Банк нарастил размер балансового проектного портфеля до 3 млрд долларов, продемонстрировав за год рост на 127 млн долларов. Займы, предоставленные клиентам, достигли 2,1 млрд долларов, прирост — 139 млн долларов.

Резервный фонд ЕАБР на 31 декабря 2020-го вырос на 34 млн долларов до 146 млн долларов (плюс 30,9%).

