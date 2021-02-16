Администрация президента США Джо Байдена продлила до конца июня мораторий на санкции в отношении должников по ипотечным кредитам. Эта мера, как сообщается в обнародованном во вторник заявлении Белого дома, непосредственно поможет 2,7 млн домовладельцев в стране в решении проблемы задолженности, вызванной пандемией коронавируса, а еще для 11 млн американцев расширит возможности выбора при урегулировании трудностей с выплатами за приобретенное в рассрочку жилье. Действие нынешнего моратория истекало в марте, что было чревато для миллионов американцев усугублением долгового бремени, а возможно, и потерей жилья, уточняет ТАСС.

По данным администрации, около 20% арендаторов в стране просрочили свои выплаты за жилье, а более 10 млн домовладельцев не выполнили в срок своих обязательств по ипотеке. Среди тех и других преобладают представители национальных меньшинств.

«Теперь домовладельцы получат крайне необходимую им помощь в условиях беспрецедентной чрезвычайной ситуации национального масштаба, — говорится в заявлении Белого дома. — Сегодняшняя мера основывается на шагах, предпринятых президентом в первый же день [его пребывания на посту], по расширению моратория на лишение должников права выкупа заложенного жилья в отношении имеющей федеральные гарантии ипотеки».

Согласно новому распоряжению, должников до 30 июня нельзя будет лишить права выкупа заложенной недвижимости. Они также будут защищены от принудительных судебных мер по стороны кредиторов.



«Президент Байден неустанно стремится к обеспечению защиты домовладельцев и стабильности жилищного фонда, по мере того как Америка начинает разворачивать этот болезненный кризис в сторону быстрого восстановления, — указывается в заявлении. — Сегодняшнее расширение <...> программ является важным шагом к построению прочного и более равноправного общества».