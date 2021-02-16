Основные фондовые торги в России завершились разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,38% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 495,26 пункта. Индекс РТС понизился на 0,12% и ушел к отметке 1 494,58.

Бумаги «Яндекса» потеряли в цене 1,59%, Московской биржи — 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — 0,75%, «Полюса» — 0,57%, МТС — 0,36%, «Норникеля» — 0,35%, СберБанка — 0,21%. Акции «Газпрома» подорожали на 1,39%, Mail.ru — на 0,81%, «Магнита» — на 0,47%.



«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник отступили от максимумов дня, не получив достаточных драйверов для развития роста извне. Рублевый индикатор не смог обновить исторический пик 3 520 пунктов, а долларовый поднимался до 1 508 пунктов — максимума с февраля прошлого года. У новых вершин индексы явно демонстрируют некоторую неуверенность», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Импульс к росту на большинстве рынков начал выдыхаться, а американские индексы отыгрывали покупки, наблюдавшиеся в понедельник. Основной опасностью для краткосрочных «быков» по рисковым активам как в России, так и за рубежом остается перекупленность и близость исторических и долгосрочных пиков, которые могут провоцировать коррекции», — заключает эксперт.



«Вечером во вторник российский фондовый рынок движется разнонаправленно. Поиск новых ориентиров продолжается: старые идеи реализованы в ценах и отыграны, новых не появилось. Рынок наблюдает за тем, как сектор нефти предпринимает очередную попытку развить коррекцию, но здесь пока ничего серьезного. В такой обстановке единственное, что остается, — это просто ждать», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

