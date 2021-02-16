Доллар и евро подорожали к рублю по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,57 рубля, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро равнялся 89,17 рубля (плюс 19 копеек).



В ходе сессии было проведено около 51,1 тыс. сделок с долларом почти на 3 млрд долларов и примерно 5,1 тыс. сделок с евро на 231 млн евро. Диапазоны по курсам составили 73,14—73,91 рубля за доллар и 88,8—89,5 рубля за евро.

«Доллар во второй половине дня вышел в плюс. Попытки «проколоть» вниз 73 рубля очень нервируют рынок, хотя остаются весьма вероятными. В то же время неоднократно говорилось о том, что избыточный оптимизм в отношении рубля может дорого обойтись экономике, и сейчас рынок сам себя стабилизирует. Против «россиянина» в моменте играет и переток денег на долговом рынке… Доллар… способен встать в диапазоне 73,5—74 рубля. Посмотрим, как будет вести себя доллар в ближайшие сутки, это будет информативно. Евро… близок к своему нормальному торговому коридору 89—91 рубль», — пишет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.



Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин также отмечает, что «падение ОФЗ оказывает все большее давление на рубль». «Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI поступательно снижается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив десятимесячный минимум. Данный фактор оказывает все большее давление на рубль, так как высвободившиеся от продажи ОФЗ средства нерезиденты могут направить на покупку инвалюты для вывода ее на другие рынки», — поясняет аналитик.

