Небольшой рост ставок по краткосрочным розничным депозитам в декабре 2020 года был связан с сезонными предложениями, по долгосрочным — с ростом доходности облигаций федерального займа. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В декабре ставки по рублевым розничным депозитам выросли незначительно: в краткосрочном сегменте — за счет сезонных предложений, в долгосрочном — за счет роста доходностей ОФЗ, — отмечается в материале. — Продолжилось замещение срочных депозитов текущими счетами при сохраняющемся росте вкладов на срок свыше трех лет. Ускорению сберегательной активности населения в декабре также способствовал приток средств в валютный сегмент».

Ранее в феврале Центробанк представил данные, согласно которым средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в декабре 3,38%, что на 0,16 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце, а средняя ставка по вкладам на сроки больше года равнялась 4,17% (плюс 0,02 п. п. к ноябрю).

Банк России зафиксировал рост депозитных ставок в декабре Так, средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в декабре 3,38%, что на 0,16 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце.

В обзоре по ликвидности подтверждается вышеуказанное значение средней ставки по долгосрочным вкладам, при этом из него следует, что ставка по краткосрочным вкладам оказалась чуть выше, чем было подсчитано ранее, — 3,42%.

«В декабре в долгосрочном сегменте розничного депозитного рынка средняя рублевая ставка незначительно скорректировалась вверх, на 2 базисных пункта до 4,17% годовых, в условиях умеренного роста доходностей рыночных финансовых инструментов и конкуренции банков за вкладчиков. Более выраженный рост средневзвешенной рублевой ставки (на 17 б. п. до 3,42%) наблюдался в краткосрочном сегменте за счет привлекательных сезонных предложений», — говорится в докладе.

По данным ЦБ, в январе банки преимущественно сохраняли ставки неизменными, что позволяет ожидать в ближайшие месяцы колебания средней стоимости привлечения средств от розничных клиентов вблизи сложившихся уровней.

Также сообщается, что в валютном сегменте розничного депозитного рынка в декабре у большинства банков ставки по вкладам по‑прежнему сохранялись около исторических минимумов, отражая ограниченную заинтересованность банков в наращивании активов и обязательств в иностранной валюте.

В декабре приток средств в розничные депозиты ускорился: по итогам месяца в годовом выражении прирост портфеля депозитов населения увеличился на 1,2 п. п. до 4,3%. Как и в предыдущие месяцы, в условиях сохраняющейся неопределенности относительно эпидемической ситуации, а также сближения ставок по депозитам различной срочности продолжался переток средств из срочных вкладов населения на срок до трех лет на текущие счета, сопровождавшийся традиционным для декабря ростом остатков на счетах населения.

«Несмотря на высокий интерес розничных инвесторов к альтернативным инструментам сбережений, а также к вложениям в недвижимость (в декабре остатки на счетах эскроу, используемых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, возросли более чем на 171 млрд рублей), в сегменте вкладов на срок свыше трех лет продолжился приток средств. На конец декабря годовой рост данного сегмента розничного депозитного рынка составил 14,9% против 6,9% месяцем ранее», — отмечается в материале.



Кроме того, поддержку росту сберегательной активности в декабре оказали валютные вклады: годовой темп их сокращения за месяц заметно снизился — с 6,6% до 4,6%. При этом валютизация розничного депозитного портфеля в декабре снизилась с 21,4% до 20,7%, в том числе за счет укрепления рубля.