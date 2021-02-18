Банк ДОМ.РФ стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Ипотечный кредит года» за предложение «Рефинансирование». Об этом сообщила ведущий эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета Банки.ру Инна Солдатенкова.

«В качестве ипотечного кредита года мы выбрали «Рефинансирование» Банка ДОМ.РФ, так как его условия позволяют максимально выгодно снизить долговую нагрузку большинству заемщиков, независимо от их занятости. Этот продукт одновременно сочетает в себе низкие ставки, соотношение кредита к залогу до 90%, особые условия для медицинских работников на фоне пандемии, а также удобный формат проведения сделки», — отметила она.

«Мы рады получить столь высокую оценку. Поддержка клиентов — это очень важное для нашего банка направление, и мы нацелены продолжать развивать нашу программу рефинансирования в дальнейшем. Спасибо!» — сказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

