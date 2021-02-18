Микрофинансовая компания «Мани Мен» (бренд MoneyMan) стала победителем в номинации «Онлайн-заявка на микрозаем» премии «Банк года».

«В 2020 году продукт этой компании стал самым популярным среди наших пользователей, — пояснила руководитель группы продаж финансового супермаркета Банки.ру Елена Лапикова. — Удобство сервиса, надежность и популярность бренда позволили им стать победителем в номинации «Онлайн-заявка на микрозаем». Поздравляем МФК «Мани Мен»!»

«В 2020 году MoneyMan стала второй компанией на рынке по объему трафика — в том числе с помощью Банки.ру. Год был сложным, но компания качественно и эффективно справилась со всеми вызовами. В 2021 год мы смотрим с оптимизмом. Уверены: для финансовой отрасли он будет легче, приятнее и намного менее нервным», — отметил директор по маркетингу IDF Eurasia Денис Зверик.

