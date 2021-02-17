Инвестиционная группа (ИГ) «Русские фонды» закрыла сделку по приобретению оренбургского негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Доверие», пишет «Коммерсант» . В НПФ также сменился гендиректор: этот пост занял замгендиректора по правовым вопросам НПФ «Внешэкономфонд» Денис Каньшин. Таким образом, на рынке обязательного пенсионного страхования (ОПС) появился новый игрок.

До приобретения НПФ «Доверие» ИГ владела «Внешэкономфондом», на базе которого в прошлые годы было объединено несколько пенсионных активов «Русских фондов» и который занимался только деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Осенью прошлого года «Ладья ривер» получила разрешение ФАС на покупку НПФ «Доверие», который кроме НПО также работал и с ОПС.

Инвестгруппа «Русские фонды» планирует купить НПФ «Доверие» Если у группы получится приобрести региональный фонд, активы ее пенсионного дивизиона достигнут почти 15 млрд рублей.

Ранее к НПФ «Доверие» присматривались другие игроки, в частности «ВТБ Пенсионный фонд» хотел купить его по цене «около 8% от активов», акционеры же оренбургского НПФ планировали продать его за 10—11%. «Русские фонды» заплатили 10% от активов НПФ «Доверие», отметил источник издания, знакомый с деталями сделки.

Как сообщил руководитель пенсионного дивизиона ИГ Виталий Плотников, «Русские фонды» нацелены на дальнейшие сделки по приобретению пенсионных активов, группа «владеет конъюнктурой рынка и способна составить конкуренцию другим игрокам». ИГ уже начала поиск новых активов для поглощения, в частности присматривается к НПФ «Гефест», сообщил один из собеседников издания. По словам Плотникова, цели — нарастить активы пенсионного дивизиона ИГ до 30 млрд рублей в течение пяти лет.