В последние два года с корпоративным мошенничеством столкнулись более половины (55%) работающих в России и странах СНГ компаний, пишет РБК , ссылаясь на данные опроса Deloitte Forensic. Наиболее подвержен этому риску крупный бизнес — 73% жертв мошенников представляли компании с численностью персонала более 1 тыс. человек.

Самой популярной мошеннической схемой эксперты назвали сговор сотрудников пострадавшей компании с ее контрагентами. К числу других популярных у мошенников способов были отнесены присвоение активов компании и их использование в личных целях; взяточничество и коммерческий подкуп; хищение денежных средств, активов и товарно-материальных ценностей; кибермошенничество; мошенничество с финотчетностью; жульничество со схемами выплат возмещения сотрудникам. Действия мошенников несут компаниям не только финансовые потери, хотя именно их участники опроса упоминали чаще всего (46%). Более трети респондентов пожаловались также на ущерб для репутации и имиджа компании, а еще 15% — на ухудшение моральной обстановки в рабочем коллективе.

Исследование: главными виновниками утечек информации оказались сотрудники компаний При умышленных инцидентах самый распространенный мотив — дополнительный заработок.

Чаще всего организаторами и участниками мошеннических схем были сотрудники среднего звена. На их вовлеченность в мошеннические действия пожаловались 56% участников опроса, на аналогичные действия топ-менеджеров — около 22%. Хотя сотрудники высшего звена и собственники бизнеса реже являются организаторами мошеннических схем, ущерб от их действий может значительно превосходить потери, вызванные действиями сотрудников среднего звена, отмечается в отчете Deloitte Forensic. Наиболее подверженными риску корпоративного мошенничества подразделениями компаний участники опроса назвали отделы и департаменты, отвечающие за проведение закупок (71%), а также маркетинг и продажи (59%).

В условиях пандемии и удаленного режима работы компании стали чаще прежнего сталкиваться с киберпреступниками и негативными последствиями утечки данных. Обе эти угрозы считаются обычными для бизнеса на территории СНГ, однако в условиях удаленного режима работы они, как отмечает эксперты Deloitte, вышли на первый план. Также трендом названо нарушение контрагентами условий ранее заключенных контрактов.