К концу 2023 года 6% российских аэропортов должны будут использовать биометрию для идентификации пассажиров и искусственный интеллект при обработке данных «для упрощения транспортных процедур», пишет РБК . Об этом говорится в опубликованной программе цифровой трансформации Минтранса. Если у министерства получится найти дополнительное финансирование, показатель должен достичь 15%. Для использования технологий оператор аэропорта должен будет заключать соглашение об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности. Будет ли как-то влиять размер аэропорта по объему пассажиропотока для внедрения систем, в документах Минтранса не указано.

На развитие системы предусмотрены 585,2 млн рублей из бюджета, следует из программы, для реализации «сценария развития» потребуется еще 3,8 млрд рублей. Всего на реализацию программы цифровой трансформации министерство намерено потратить 8,7 млрд рублей, размер необходимого дополнительного финансирования оценен еще в 12,7 млрд рублей.

Представитель Минтранса не стал комментировать содержание программы цифровой трансформации, указав, что планы еще могут поменяться в зависимости от финальной версии разрабатываемой сейчас ведомством транспортной стратегии до 2035 года. По словам источника на рынке биометрии, сейчас переговоры о внедрении системы распознавания лиц ведут по меньшей мере пять аэропортов за пределами столичного региона, из них два будут подключены к этой системе в ближайшее время. Он отметил, что ранее Минтранс для идентификации пассажиров рассматривал вариант использования отпечатков пальцев, однако в связи с пандемией предпочтение отдали бесконтактным методам.

«Ростелеком» будет развивать биометрические платежи с НСПК и другие проекты на основе ЕБС «Ростелеком» также будет внедрять систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты с компаниями «Норвикс-Технолоджи» и «ИДМ Лаб» и займется реализацией совместных проектов по биометрии с банком «Ак Барс».

Представитель пресс-службы Шереметьева пояснил, что они пока используют обработку биометрических данных для обеспечения транспортной и авиационной безопасности и «ведут разработку ряда проектов для внедрения этих технологий при обслуживании пассажиров». Но без внесения изменений в «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов…» нельзя будет отказаться от использования посадочного талона и паспорта в аэропорту и пропускать людей на рейсы «по лицу», предупредил он. Как сообщили в Домодедове, Минтранс разработал проект приказа, который уточняет порядок применения электронного посадочного талона и вводит возможность биометрической идентификации личности при проведении предполетного досмотра. Реализация этой инициативы позволит использовать биометрию при прохождении всех этапов пассажирского контроля, считают в Домодедово.

В начале 2021 года в аэропорту Пулково была установлена биометрическая система на всех контрольно-пропускных пунктах и постах при проходе в контролируемую зону для сравнения фотографии сотрудника из базы данных с изображением на видеокамере, рассказал представитель оператора Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы». Представитель пресс-службы «Аэропортов Юга» рассказал, что они также успешно протестировали биометрическую идентификацию на собственном персонале в аэропорту Краснодара во время пандемии. Сейчас идет отбор предложений по закупке оборудования для оснащения подобной системой всех пропускных пунктов аэропорта; когда система заработает для пассажиров, он сказать затруднился.