Глава корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX. Такие оценки представило агентство Bloomberg .

Согласно его подсчетам, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на 372 млн долларов, до 191 млрд. Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на 4,5 млрд долларов, до 190 млрд. Это означает, что Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством Bloomberg рейтинге богатейших людей мира, а Маск — второе.

На третьей позиции в списке сейчас находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 137 млрд долларов.

Маск занял первое место в указанном рейтинге 7 января текущего года, обойдя главу Amazon. Суммарная стоимость активов Безоса тогда оценивалась в 187 млрд долларов, Маска — в 188,5 млрд. Прежде Безос примерно в течение трех лет являлся богатейшим человеком в мире, согласно оценкам Bloomberg.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия обычно завершается в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск).

Основной причиной быстрого увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее 100 млрд долларов, а теперь превышает 760 млрд.