Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,15% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 490,09 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,11% и равнялся 1 492,92 пункта.

Внешний фон перед открытием наших торгов сложился умеренно негативный, а коррекция нефти потащит вниз российские акции, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Вечером снизилась фондовая Америка, завершив торги около нулевой отметки. Сегодня с утра американские фьючерсы не подают желания возобновить рост. В минусе большинство промышленных и драгоценных металлов. Однако основная угроза для российских акций и рубля исходит от нефти. Котировки «черного золота» сегодня слабо подрастают, но импульс роста здесь также серьезно замедлился. По-прежнему ждем начала коррекции в любую минуту, — комментирует эксперт. — Поэтому ждем открытия нашего рынка очень легким снижением. Рекомендуем начинать фиксировать спекулятивную прибыль, особенно по «нефтянке».