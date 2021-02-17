Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним потребителю предоставляется неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц.

Документ вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Это требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц.

Путин поручил внести поправки для допзащиты неквалифицированных инвесторов Поручение должно быть исполнено к 15 июля 2021 года.

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора — физлица.

Законопроект также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.