Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним потребителю предоставляется неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц.

Документ вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Это требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц.

Путин поручил внести поправки для допзащиты неквалифицированных инвесторов

Поручение должно быть исполнено к 15 июля 2021 года.

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора — физлица.

Законопроект также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.

Ассоциации фондового рынка разработали механизм тестирования неквалифицированных инвесторов
Ассоциации фондового рынка разработали механизм тестирования неквалифицированных инвесторов

Если Банк России утвердит стандарт, именно эти вопросы брокеры будут использовать при тестированиях.