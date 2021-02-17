Около 200 госуслуг, которые сейчас предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«К 2023 году в электронном виде будут доступны 197 услуг, при этом хотел бы отметить важность сокращения сроков их предоставления. Поэтому у каждого руководителя цифровой трансформации сегодня задача не только как можно больше услуг переводить в «цифру», но и работать с точки зрения оперативности их выполнения. Электронные услуги — это прежде всего быстрота решения вопроса. И над этим нужно работать, в том числе в части межведомственного взаимодействия», — сказал он по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти.

Чернышенко добавил, что в электронный вид планируется трансформировать 137 контрольно-надзорных функций ФОИВов, и к 2023 году более 50% проверок будут проводиться дистанционно.

По поручению президента России до 1 декабря 2020 года в каждом субъекте РФ были определены руководители цифровой трансформации.