Годовая инфляция в январе 2021 года повысилась в большинстве российских регионов и находилась в диапазоне от 2,7% на Чукотке до 8,2% в Республике Дагестан. В среднем по России годовой прирост потребительских цен увеличился до 5,2%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитических материалов Банка России, опубликованные на сайте регулятора.

«На ускорение инфляции повлияли общие для всей страны факторы: повышение затрат на производство продукции, оживление экономической активности на фоне улучшения эпидемической обстановки, а также отложенные эффекты ослабления рубля. Так, в большинстве регионов растущий спрос способствовал увеличению цен на одежду и обувь, мебель и стройматериалы», — говорится в материалах ЦБ.

При этом региональные факторы продолжали определять разнородность инфляционных процессов. Например, административное ограничение уровня цен на сахар и подсолнечное масло имело неравномерное влияние по регионам. Темпы роста цен на эти продукты снизились во всех субъектах. Однако в регионах Центральной и Южной России, для которых на федеральном уровне были приняты единые предельные значения цен, эта мера оказала наибольшее воздействие на замедление инфляции. На востоке страны снижению темпа роста цен на овощи способствовала нормализация их поставок из Китая.