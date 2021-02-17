Ozon выпустит конвертируемые в ADS облигации на общую сумму около 650 млн долларов со сроком погашения в 2026 году, говорится в сообщении компании.

«Компания намерена использовать чистую выручку от предложения в первую очередь для органического роста, выхода на новые вертикали, стратегических инвестиций и общих корпоративных целей», — отмечается в сообщении.

Ozon установил ориентир купона на уровне 1,625—2,125% годовых с погашением два раза в год. Премия за конвертацию установлена в размере от 40—45% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market по состоянию на 17 февраля 2021 года.