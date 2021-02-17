Клиенты Газэнергобанка, которые являются держателями карт «Мир», смогут расплачиваться смартфонами Samsung в платежных терминалах, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы начать пользоваться платежным сервисом на смартфоне Samsung, пользователю необходимо добавить карту «Мир» в Samsung Pay. При оплате нужно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту. Оплата производится после подтверждения операции отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения», — отмечают в банке.

Платежный сервис Samsung Pay безопасен. При проведении каждой трансакции сервис требует отсканировать отпечаток или ввести ПИН-код приложения. Встроенная трехуровневая система безопасности обеспечивает надежную защиту данных, а использование специального цифрового кода — токена — вместо реального номера карты делает недоступной информацию о карте третьим сторонам, включая точку совершения операции.