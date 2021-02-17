Президент России Владимир Путин считает необходимым заняться темой гарантий защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам.

На встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, которая гарантирует защиту минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам. «По защите минимального дохода от списания — обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — ответил Путин.

Также президент отреагировал на слова Неверова, который надеется, что предложения единороссов по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», — заверил глава государства.