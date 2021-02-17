Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон, уточняющий порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных инвалидов с детства.

Документ был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который обязал принять законодательные меры по устранению неопределенности условий признания недееспособного инвалида с детства, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, находящегося на иждивении своего родителя при определении права такого родителя на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

«Законом закрепляется право родителей, являющихся опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства, которые не находятся на полном государственном обеспечении, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности», — пояснила зампред комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

Как отмечается в пояснительной записке, установление недееспособности, исходя из правоприменительной практики, может затянуться до года. В связи с этим предлагается скорректировать порядок перерасчета фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости лицам, имеющим на иждивении детей — инвалидов с детства, достигших возраста 18 лет.

Согласно предварительной оценке Кабмина, число получателей страховой пенсии из числа родителей недееспособных инвалидов с детства составит 15 тыс. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2021 году оцениваются в 31,59 млн рублей, следует из сопроводительных материалов.