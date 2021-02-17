На встрече с лидерами думских фракций президент Владимир Путин заявил, что считает неприемлемой «приватизацию ради самой приватизации». Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия-24».

Об угрозе новой приватизации заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы едины в том, что приватизация сама по себе ради приватизации, она, особенно так, как это делалось в 1990-е годы, неприемлема. Она должна улучшать структуру экономики. Мы должны исходить из того, что любой шаг в этом направлении должен создавать нового, более эффективного собственника. Но в рамках определенной конъюнктуры, с тем чтобы за копейки не раздавать миллионы и миллиарды», — ответил ему президент.

Зюганов в своем выступлении критиковал закон о приватизации унитарных предприятий (МУП и ГУП). Этот закон был подписан президентом в 2019 году. Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский указывал, что «деятельность ГУП и МУП непрозрачна, что может приводить к злоупотреблениям».

В России сейчас действует утвержденная правительством программа приватизации. Так, в плане приватизации на 2020—2022 годы есть снижение госдоли в «Аэрофлоте», ГТЛК, РЖД, «РусГидро», «Транснефти», «Россетях» и других компаниях. По плану за три года будут приватизированы 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1 168 объектов.