На Банки.ру стартовала новая акция «Деньги к деньгам». Пользователи, которые оформят на сайте по промокоду один из вкладов, участвующих в акции, получают шанс выиграть 100 тыс. рублей.

В акции участвуют следующие депозиты, которые можно открыть в рамках спецпредложений кредитных организаций с Банки.ру:

Все эти предложения на портале Банки.ру содержат пометку «Выиграйте 100 000 ₽».

Чтобы побороться за указанную сумму, нужно оформить на Банки.ру заявку на какой-либо из перечисленных вкладов и открыть его, воспользовавшись промокодом.

Победитель будет назван по истечении 30 дней с момента окончания акции. Алгоритм определения победителя описан в правилах акции. Также предусмотрена проверка выполнения участниками условий акции.

Денежные средства будут перечислены победителю на расчетный счет, для этого с ним будет заключен договор (см. подробности в правилах акции).



Акция «Деньги к деньгам» на Банки.ру проводится в период до 31 марта 2021 года.