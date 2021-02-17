Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в среду в показаниях Мещанскому суду Москвы заявил, что действия, расцененные следствием как растрата 2,5 млрд рублей, были в действительности необходимой мерой для спасения банка «Восточный», передает ТАСС.

«Я считал, что выдача кредитов компании «Первое коллекторское бюро» была обоснованным и единственно возможным решением. Я знал, что если до конца 2015 года эти расчеты не произойдут, то банк «Восточный» имеет все основания лишиться лицензии. Это нанесло бы ущерб не только акционерам и инвесторам банка, но и 3 миллионам вкладчиков. Это разрушило бы достаточно большой и перспективный банк», — заявил Калви.

Калви в среду начал давать показания суду по делу о растрате. Ранее он и еще шесть фигурантов дела заявили о своей невиновности. Согласно его показаниям, в 2015 году банк «Восточный» попал в тяжелое положение из-за того, что его прежние владельцы оставили под залогом на Кипре еврооблигации на сумму 5 млрд рублей. В начале 2015 года новое руководство банка узнало, что у аффилированной с банком кипрской компании «Балакус» есть забалансовые обязательства в размере 2,5 млрд рублей, обеспеченные еврооблигациями банка на 5 млрд рублей. «Для меня обеспечение в таком размере было неожиданным», — подчеркнул Калви.

Он рассказал, что выработал план постепенного погашения обязательств и возврата заложенных еврооблигаций, но в 2015 году Центральный банк РФ радикально изменил правила открытия банками депозитных счетов в иностранных юрисдикциях и размещения на этих счетах своих ценных бумаг. «Новые правила предполагали стопроцентный резерв на любые ценные бумаги в иностранных депозитариях. Банк должен был немедленно вернуть облигации на 5 миллиардов рублей, или же ему грозила их потеря, а это привело бы к уменьшению капитала, нарушению нормативов и отзыву лицензии», — пояснил Калви.

Согласно его показаниям, выход был найден в выдаче кредита российскому юридическому лицу «Первое коллекторское бюро», которое профинансировало компанию «Балакус», что обеспечило возврат еврооблигаций с Кипра. Калви отметил, что напрямую финансировать операцию банк не мог, так как кредитование иностранного юридического лица требовало от него создания 100-процентных резервов, что существенно ухудшало банковские показатели.

По словам Калви, выдача кредита позволила вернуть из залога еврооблигации, а возврат кредита был позднее обеспечен уступкой акций компании IFTG. Он напомнил, что первоначально дело было возбуждено именно из-за якобы имевшего место завышения цены акций IFTG, но позднее обвинение было переквалифицировано и перенесено на другое событие. «Все это части обычной и нормальной коммерческой деятельности. Не всегда и все инвестиции бывают оправданными и способны принести доход. Часто инвестор должен фиксировать убытки. Это нормальный процесс, и часто между инвесторами возникают противоречия, но это не повод начинать уголовный процесс, такие споры разрешаются гражданскими арбитрами», — заключил основатель Baring Vostok, напомнив, что банк «Восточный» отказался от финансовых претензий по этому делу.

Калви также заявил в суде, что намерен добиваться оправдательного приговора, чтобы продолжить инвестировать в российскую экономику. «Мы с нетерпением ждем продолжения слушаний по существу и скорейшего завершения процесса, для того чтобы вернуться к тому, что мы делаем лучше всего, — инвестированию в российские компании», — сказал он.



Основатель фонда Baring Vostok Калви в суде отверг обвинение в растрате Из обвинительного заключения следует, что Калви разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег.

Отдельно ТАСС в среду в связи с этим делом сообщает, что Мещанский суд Москвы отказался признать ошибочным присвоение миноритарию банка «Восточный» Шерзоду Юсупову статуса потерпевшего.

«Отклонить ходатайство о признании ошибочным присвоения Шерзоду Юсупову статуса потерпевшего по делу. Окончательную оценку данному вопросу дать в итоговом судебном решении», — постановила судья.

Защита обвиняемых просила суд лишить Юсупова статуса потерпевшего. «Прошу вынести постановление, что Шерзод Юсупов ошибочно признан потерпевшим в связи с тем, что ему не было причинено имущественного вреда, Юсупов в обвинении не упоминается. Растрата, о которой говорится в уголовном деле, закончилась в 2015 году, а Юсупов стал акционером банка «Восточный» лишь в 2016 году», — обратилась к суду адвокат Виктория Бурковская.

В свою очередь представитель прокуратуры попросила отклонить ходатайство защиты как необоснованное. «Постановление о признании Юсупова потерпевшим вынесено с соблюдением закона, оно не отменялось, поэтому государственное обвинение считает ходатайство защиты не подлежащим удовлетворению», — сказала прокурор.

Представители самого Юсупова также возражали против лишения его статуса потерпевшего.

Согласно материалам дела, потерпевшими от действий подсудимых признаны Шерзод Юсупов и банк «Восточный».



Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере.