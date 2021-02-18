Профессиональный форум индустрии взыскания Collection Pro 2021 состоится 4 марта 2021 года.
В программу войдут выступления регулятора и представителей федеральных служб, панельная дискуссия прямых кредиторов, аналитические обзоры и практические кейсы участников рынка, серия блиц-интервью с представителями смежных отраслей по специфике взыскания.
Эксперты форума обсудят, как изменения в законодательстве о коллекторской деятельности отразятся на работе профессиональных взыскателей и какие законы и законопроекты нужно учитывать в ежедневной практике.
Ключевые вопросы программы:
- изменения 230-ФЗ;
- глобальные изменения в «Законе о банкротстве»;
- дискуссия прямых кредиторов;
- проверки по 230-ФЗ;
- новый статус судебных приставов;
- эффективность сбора задолженности;
- квартальная динамика возвратности;
- статистика взыскания по сегментам;
- сегментация должников и профилактика дефолтов;
- новый закон о службе в органах принудительного исполнения;
- изменения в исполнительном производстве;
- реабилитационные процедуры банкротства физлиц;
- цифровые технологии во взыскании;
- взыскание: ЖКХ, телеком, лизинг, страховые компании.
Эксперты поделятся постковидными прогнозами, а также прогнозами по рынку взыскания в агентском сегменте и прогнозами по цессии в сегменте банковских и микрофинансовых долгов. В рамках программы состоится профессиональная экспертиза изменения методов и принципов работы с проблемной задолженностью в период экономической дестабилизации и потери доходов экономически активного населения.