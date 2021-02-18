Профессиональный форум индустрии взыскания Collection Pro 2021 состоится 4 марта 2021 года.

В программу войдут выступления регулятора и представителей федеральных служб, панельная дискуссия прямых кредиторов, аналитические обзоры и практические кейсы участников рынка, серия блиц-интервью с представителями смежных отраслей по специфике взыскания.

Эксперты форума обсудят, как изменения в законодательстве о коллекторской деятельности отразятся на работе профессиональных взыскателей и какие законы и законопроекты нужно учитывать в ежедневной практике.

Ключевые вопросы программы:

  • изменения 230-ФЗ;
  • глобальные изменения в «Законе о банкротстве»;
  • дискуссия прямых кредиторов;
  • проверки по 230-ФЗ;
  • новый статус судебных приставов;
  • эффективность сбора задолженности;
  • квартальная динамика возвратности;
  • статистика взыскания по сегментам;
  • сегментация должников и профилактика дефолтов;
  • новый закон о службе в органах принудительного исполнения;
  • изменения в исполнительном производстве;
  • реабилитационные процедуры банкротства физлиц;
  • цифровые технологии во взыскании;
  • взыскание: ЖКХ, телеком, лизинг, страховые компании.

Эксперты поделятся постковидными прогнозами, а также прогнозами по рынку взыскания в агентском сегменте и прогнозами по цессии в сегменте банковских и микрофинансовых долгов. В рамках программы состоится профессиональная экспертиза изменения методов и принципов работы с проблемной задолженностью в период экономической дестабилизации и потери доходов экономически активного населения.