Профессиональный форум индустрии взыскания Collection Pro 2021 состоится 4 марта 2021 года.

В программу войдут выступления регулятора и представителей федеральных служб, панельная дискуссия прямых кредиторов, аналитические обзоры и практические кейсы участников рынка, серия блиц-интервью с представителями смежных отраслей по специфике взыскания.



Эксперты форума обсудят, как изменения в законодательстве о коллекторской деятельности отразятся на работе профессиональных взыскателей и какие законы и законопроекты нужно учитывать в ежедневной практике.



Ключевые вопросы программы:

изменения 230-ФЗ;

глобальные изменения в «Законе о банкротстве»;

дискуссия прямых кредиторов;

проверки по 230-ФЗ;

новый статус судебных приставов;

эффективность сбора задолженности;

квартальная динамика возвратности;

статистика взыскания по сегментам;

сегментация должников и профилактика дефолтов;

новый закон о службе в органах принудительного исполнения;

изменения в исполнительном производстве;

реабилитационные процедуры банкротства физлиц;

цифровые технологии во взыскании;

взыскание: ЖКХ, телеком, лизинг, страховые компании.

Эксперты поделятся постковидными прогнозами, а также прогнозами по рынку взыскания в агентском сегменте и прогнозами по цессии в сегменте банковских и микрофинансовых долгов. В рамках программы состоится профессиональная экспертиза изменения методов и принципов работы с проблемной задолженностью в период экономической дестабилизации и потери доходов экономически активного населения.

