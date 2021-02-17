Основные фондовые торги в РФ завершились в среду снижением ключевых индикаторов, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,67% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 436,8 пункта. Индекс РТС просел на 2,16% до отметки 1 462,35.

Акции «ЛУКОЙЛа» потеряли в цене 3,07%, «Полюса» — 3,06%, «Газпрома» — 2,45%, «Яндекса» — 2,38%, Mail.ru — 1,63%, «Магнита» — 1,37%, МТС — 0,85%, СберБанка — 0,72%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 1,06%, «Норникеля» — на 0,54%.



Индексы снизились «вместе с ухудшением внешнего фона», констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в среду установились коррекционные настроения, обеспеченные во многом желанием инвесторов зафиксировать прибыль у новых максимумов. В условиях ухода из рисковых активов слабость продолжали ощущать и котировки золота, которые упали к минимуму с ноября прошлого года на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара. Во второй половине недели фондовые рынки вполне могут остаться под нисходящим давлением», — отмечает эксперт, указывая вместе с тем на «умеренно позитивный настрой» на рынке нефти: «Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру росли в пределах 0,5%, периодически переходя с положительной на отрицательную территорию».



«Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после попыток роста в начале дня, вышли в существенный минус, указывая на неготовность игроков на повышение продолжать покупки у очередных максимумов», — заключает Кожухова.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, «инвесторы продают, опасаясь, что российский сегмент перекуплен и впоследствии окажется менее интересным».

