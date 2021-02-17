Рубль показал разнонаправленные изменения к доллару и евро по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 39 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 74,03 рубля, а курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля.



С начала торгов было проведено около 49,4 тыс. сделок с долларом на 3,1 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на 278 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,55—74,2 рубля за доллар и 88,82—89,35 рубля за евро.

«Рубль сегодня слабеет против доллара и укрепляется против евро… Нефть не оказывает существенной поддержки рублю, что может быть связано с фиксацией прибыли в российских активах со стороны нерезидентов», — пишет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По его словам, «нефть сегодня особенно волатильна». «В течение дня нисходящий тренд резко сменился ростом. На сырьевые котировки влияют новости о холодах в Северном полушарии планеты, но при этом против роста цены на нефть сыграли сообщения о возможном росте добычи со стороны Саудовской Аравии. Колебания внутри дня составили от 62,7 до 64,7 доллара за баррель. К концу дня нефть отошла от новых локальных максимумов, но продолжила торговаться существенно выше 63 долларов. В базовом сценарии уровень 65 долларов может быть взят уже в четверг», — отмечает эксперт.

