Федеральная налоговая служба России в 2022 году планирует запустить единую систему выявления рисков при проведении трансграничных операций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ФНС по итогам заседания расширенной коллегии.

«Говоря о контроле за трансграничными операциями, Даниил Егоров [глава ФНС] рассказал, что в 2022 году планируется внедрить единую систему выявления рисков таких операций. В этом году будет запущен соответствующий пилотный проект в Санкт-Петербурге, Калужской и Ростовской областях», — говорится в сообщении.



Отмечается, что это позволит организовать полноценный контроль за такими операциями, а также повысить эффективность по этому направлению, в том числе за счет адресных методологических разъяснений, наличия материалов до начала выездных налоговых проверок и реализации этих процедур в автоматизированной информационной системе «Налог-3».