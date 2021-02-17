СберБанк в рамках программы «СберСпасибо» запустил совместно с международной платежной системой Visa и сетью магазинов «Перекресток» промоакцию «Счастливая покупка». Об этом сообщили в среду в банке.

Для участия клиенту банка необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой Visa СберБанка покупки на сумму больше 2,5 тыс. рублей в сети магазинов «Перекресток» в период проведения акции. После совершения покупки участник получит возможность вернуть до 100% суммы чека на бонусный счет.

«На этот раз акция суперуникальная: в ней нет никаких специальных условий и правил, кроме того что сумма в чеке должна превышать 2,5 тысячи рублей. Просто совершайте привычные покупки и получайте до 100% бонусами от потраченной суммы», — комментирует директор дивизиона «Лояльность» СберБанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

«Чем больше покупок вы совершаете в период акции, тем выше вероятность того, что именно ваш чек станет счастливым», — уточняет директор по маркетингу торговой сети «Перекресток» Татьяна Степанова.



Акция будет проходить в течение месяца, с 17 февраля по 19 марта.