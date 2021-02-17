Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддерживает идею создания алиментного фонда, передает ТАСС. Как напоминает агентство, в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что тема создания алиментного фонда не снята с повестки дня и обсуждается экспертами.

«Невыплата алиментов — это недопустимая ситуация. Ведь что такое невыплаченные алименты? Это прежде всего тот ресурс, который не получают дети: это не приобретенное вовремя лекарство, неоплаченное обучение, нехватка средств на другие необходимые нужды и возможности. Все это делает недоступным для ребенка то качество жизни, которое у него могло бы быть, — приводит ТАСС слова Кузнецовой со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. — Одно из решений этого вопроса — создание алиментного фонда, который позволит родителю, в одиночку воспитывающему несовершеннолетнего, в случае отсутствия алиментных выплат регулярно получать денежные средства на содержание и воспитание ребенка».

Кузнецова отметила, что деятельность алиментного фонда не должна снижать ответственности тех, кто их не платит. «Необходимо работать над повышением ответственности неплательщиков, ставить их в максимально неудобные и невыгодные условия», — заявила она.

В этой связи омбудсмен предложила создать реестр лиц, уклоняющихся от выплаты алиментов. «Включение в этот реестр будет нести за собой расширение спектра ограничений и иные санкционные меры в отношении того, кто систематически не исполняет обязательства по отношению к своему ребенку», — указала она.



Также в сообщении отмечается, что предложения института уполномоченных по правам ребенка были направлены в правительство и Совет Федерации.