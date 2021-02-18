Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум 1 млрд долларов через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их словам, бумаги не будут размещены на бирже. Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей.

Особенность предстоящего размещения облигаций Telegram заключается в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия, по словам собеседников, составляет 50 млн долларов. По информации одного из источников, минимальный чек может быть снижен до 10 млн долларов. Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Американцы участвовать в этом не смогут, утверждает источник издания. По его словам, право отбирать инвесторов остается за Telegram.

Telegram планирует начать монетизироваться в 2021 году Дуров добавил, что не планирует продавать компанию.

В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. Облигации будут выпущены на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7—8% от суммы долга, сообщает один из собеседников. Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

По словам экспертов, первичное размещение невыгодно проводить сейчас, так как при наличии стабильной монетизации в Telegram акции компании можно разместить по более высокой оценке. При проведении IPO Telegram придется учитывать, что держатели облигаций зафиксируют прибыль и поменяют долг на акции, поэтому компании надо будет размещать большой объем акций, чтобы что-то заработать. Схема с конвертируемым займом популярна для венчурных сделок, в которых участвуют небольшие компании, но в России такого масштаба сделки случаются редко, отметили эксперты. По их мнению, спрос на бумаги должна подогреть именно возможность в будущем получить акции Telegram.